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النقض تصدر حكما نهائيا باتاً ببراءة وزير الري الأسبق في قضية أراضي العياط

الإثنين، 07 يونيو 2021 05:13 م
النقض تصدر حكما نهائيا باتاً ببراءة وزير الري الأسبق في قضية أراضي العياط محكمة ـ أرشيفية
كتب علاء رضوان

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أيدت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات الصادر في سبتمبر 2018، ببراءة وزير الري الأسبق المهندس محمد نصر علام، من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضٍ بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة.

 

جاء في أمر إحالة النيابة لمحكمة الجنايات، أن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، بصفته موظفًا عموميًا، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني "أ. ع"، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، وبتداول القضية بمحكمة الجنايات أصدرت حكمًا بالمشدد 7 سنوات، فطعن دفاع وزير الري الأسبق على حكم الجنايات.


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