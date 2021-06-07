اليوم السابع
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المتهم بقتل جاره فى الوراق: "مكنتش أقصد ويكشف عن مصير أداة الجريمة"

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:43 م
المتهم بقتل جاره فى الوراق: "مكنتش أقصد ويكشف عن مصير أداة الجريمة" ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل فنى تكييف فى الوراق أنه لم يقصد قتله، وذكر أن مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات الجيرة المتكررة وخلال المشاجرة اعتدى عليه بعصا خشبية، مؤكدًا أنه لم يقصد بتلك الضربة إنهاء حياته.

وقال المتهم أنه تخلص من العصا الخشبية المستخدمة فى الاعتداء على المجنى عليه بإلقائها بالطريق، واستمع رجال المباحث لأقوال والد الضحية، الذى وجه اتهاما للجانى بارتكاب الجريمة، وأوضح لرجال المباحث كيفية اعتداء المتهم على ابنه بسبب خلافات الجيرة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد مقتل فنى تكييف نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه، وجاره "عامل"، بسبب خلافات الجيرة، واعتدى الأخير على فنى التكييف بعصا خشبية، مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 

 


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