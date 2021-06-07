الكرملين: عقد مؤتمر صحفى مشترك بين روسيا وأمريكا لايزال قيد البحث

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الجانبين الروسي والأمريكي لايزالان يبحثان عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن بعد اجتماعهما المرتقب في 16 يونيو الجاري بجنيف.

وشدد بيسكوف في تصريح، اليوم الاثنين، على أن إجراء مثل هذا المؤتمر الصحفي يجب أن يكون قرارا مشتركا، قائلا: إن "هذا الموضوع لايزال قيد المناقشة، وحتى الآن موضوع المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين غير مؤكد في برنامج القمة".

وأضاف "الرئيس الروسي في كل الأحوال سيتحدث إلى مجموعة من الصحفيين المعتمدين لدى الكرملين في نهاية القمة".