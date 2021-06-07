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السيطرة على حريق داخل شركة فى منطقة عابدين دون إصابات

الإثنين، 07 يونيو 2021 06:03 م
السيطرة على حريق داخل شركة فى منطقة عابدين دون إصابات إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شركة بالطابق السادس فى شارع الجمهورية بمنطقة عابدين، بعدما دفعت الحماية المدنية بالقاهرة 4 سيارات إطفاء لمكان الواقعة وتمت عملية إخماده.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى، يفيد اندلاع حريق داخل شركة بالطابق السادس في شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد حريق.
 
 

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