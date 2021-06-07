التعليم تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة وتشدد على إجراءات الوقاية

كتب ـ محمود طه حسين

تابعت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، برفقة مجدى الجيار وكيل المديرية.



وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن رئيس القطاع تفقدت لجنة مدرسة العجوزة الثانوية الاعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وتضم 542 طالبة بواقع 28 لجنة وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفر المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه، كما أطمأنت من الطلاب على مستوى الامتحان وكان فى مستوى الطالب المتوسط .

وأوضحت المديرية، أنه تم تفقد لجنة مدرسة الأورمان الرسمية لغات والتى تضم 189 طالبا وطالبة و18 لجنة والتابعة لإدارة الدقى التعليمية، وتأكدت من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية، ولم ترد أى شكاوى من الطلاب كما تم متابعة كنترول المدرسة، وأشادت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

من جانبه، شدد وكيل المديرية على ضرورة تطبيق المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .







