الاختبارات العصبية تساعد فى تشخيص أسباب قلة التركيز وضعف الذاكرة

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تساعد الاختبارات النفسية العصبية طبيبك على اكتشاف كيف تؤثر مشكلة في دماغك على قدرتك على التفكير أو التركيز أو حل المشكلات أو التذكر، ويستخدم الأطباء مجموعة متنوعة من الاختبارات النفسية العصبية، من خلال سلسلة " اطمن على نفسك" نتعرف على أنواع الاختبارات النفسية العصبية ومتى يتم إجرائها، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

وغالبًا ما يتم إجراء هذا النوع من الاختبارات بواسطة طبيب نفسي تلقى تدريبًا خاصًا في مجال الاختبارات العصبية.





لماذا يتم إجراء الاختبارات العصبية؟



يعطي هذا الاختبار لطبيبك صورة شاملة عن مدى كفاءة عمل دماغك يمكن لطبيبك استخدام النتائج لتحديد أفضل برنامج علاج أو إعادة تأهيل لك.

قد يوصي طبيبك بهذا الاختبار إذا:

-لديك مرض يمكن أن يصيب الدماغ ، مثل:مرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى.

- السكتة الدماغية.

-التصلب المتعدد.

-ورم دماغي.

-مرض الشلل الرعاش.

-الصرع.

-لديك إصابة ربما تكون قد أثرت على دماغك، مثل ارتجاج أو إصابة دماغية أكثر خطورة.

-لديك تاريخ من اضطراب تعاطي المخدرات الذي قد يكون أثر على دماغك.

-تعرضت لسموم أو مواد كيميائية أو تلوث يمكن أن يسبب تلفًا في الدماغ.

-كنت تعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) أو مشاكل في المدرسة.

-يريد طبيبك أن يرى مدى نجاح علاج أحد هذه الأمراض أو الحالات أو الإصابات.





كيف يتم إجراء الاختبارات العصبية؟



هناك أنواع عديدة من الاختبارات النفسية العصبية تعتمد على وظائف الدماغ المعينة التي يريد طبيبك فحصها.

تهدف الاختبارات إلى اختبار حدودك، لذا لا تحبط إذا بدت صعبة.

تتضمن معظم الاختبارات الإجابة على الأسئلة أو أداء المهام. قد تجري بعض الاختبارات على جهاز كمبيوتر، باستخدام قلم رصاص وورقة، أو باستخدام أشياء أخرى فيما يلي بعض الأمثلة على وظائف المخ وبعض الاختبارات التي تتحقق منها:

-اختبارات مدى الانتباه والذاكرة

قد يُطلب منك:

-كرر سلسلة من الأرقام أو الأحرف أو الكلمات.

-انظر إلى بعض الرسومات البسيطة ثم ارسمها من الذاكرة.

-اختبارات مهارات اللغة والكلام





قد يُطلب منك:

-تسمية الصور التي يعرضها لك الفاحص.

-إشارة إلى صورة سماها الفاحص.

-تسمية أكبر عدد ممكن من الكلمات التي يمكنك التفكير بها والتي تبدأ بحرف معين أو تقع في فئة معينة (على سبيل المثال ، حيوانات أو فواكه).

-فرز البطاقات وفقًا للألوان أو الأشكال الموجودة على البطاقات.

-استخدام قلم رصاص لتوصيل سلسلة من النقاط المرقمة أو ذات الحروف على ورقة.

-تكديس الأقراص الملونة بنمط معين.

نتائج الاختبارات العصبية



تعطي نتائج الاختبار لطبيبك صورة شاملة عن مدى قدرتك على التفكير والعقل والتذكر وقد يناقش طبيبك بعض النتائج معك على الفور، قد لا تتوفر النتائج الكاملة لعدة أسابيع.

قد تساعد نتائج الاختبار في تحديد متى يمكن للرياضي الذي أصيب بارتجاج في المخ العودة للعب يمكن أن يحدد الاختبار أيضًا المشكلات المزاجية أو العاطفية.

يمكن للعديد من الأمراض تغيير نتائج الاختبار العصبي النفسي، على سبيل المثال ، يمكن للاكتئاب أن يبطئ تفكيرك، لكن طبيبك سيأخذ في الاعتبار الأعراض الأخرى عند النظر في نتائج الاختبار.