اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إفريقيا تسجل 4 ملايين و925 ألف إصابة و132 ألف وفاة جراء "كورونا"

الإثنين، 07 يونيو 2021 07:00 م
إفريقيا تسجل 4 ملايين و925 ألف إصابة و132 ألف وفاة جراء "كورونا" لقاح كورونا
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة للاتحاد الأفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و925 ألف إصابة مؤكدة، و132 ألفًا و500 وفاة بسبب فيروس "كورونا" سريع الانتشار.

وأوصت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

 

 

 

 


أفريقيا

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

كورونا حول العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. الصحة: 73.3% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

الإثنين، 07 يونيو 2021 05:00 م

بدء تلقى مراقبى امتحانات جامعة بورسعيد لقاح كورونا.. صور

الإثنين، 07 يونيو 2021 04:14 م

بريطانيا تفتح باب التطعيم لمن هم أقل من سن الــ 30 لتحقيق الحماية ضد كورونا

الإثنين، 07 يونيو 2021 03:59 م

المشاركة فى معرض القاهرة وشارع المكتبات وكورونا على طاولة "الناشرين المصريين"

الإثنين، 07 يونيو 2021 03:00 م

تجارب على لقاح جديد لفيروس كورونا يعتمد آلية "اللصق فوق الجلد"

الإثنين، 07 يونيو 2021 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة