ماذا يحدث لجسمك عند شرب زيت الزيتون على الريق؟

كتبت مروة هريدى

يتمتع زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية جعلت الكثير من الناس يستهلكونه بأشكال متعددة خاصة فى طهى الطعام، حيث يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة كما يحتوى على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والتى تعد مصدرًا صحيًا للدهون، ولكن لا توجد أدلة علمية كافية لدعم شرب زيت الزيتون مباشرة كأول شيء فى الصباح كما يفعل بعض الناس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

يمكن أن يؤدى تناول زيت الزيتون مباشرة في الصباح إلى توفير العديد من الفوائد الصحية، بما فى ذلك إزالة السموم من الجسم والمساعدة فى إنقاص الوزن وعلاج اضطراب المعدة، ورغم أنه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم تناول هذا الزيت مباشرة، إلا أن الكثير من الخبراء يعتقدون أن لتناول زيت الزيتون مباشرة العديد من الفوائد الصحية أفضل من استخدامه أثناء الطهى.

- فيما يلى.. فوائد تناول زيت الزيتون مباشرة:

1- يساعدك فى الحصول على كمية الدهون التى يحتاجها الجسم.

2- علاج للإمساك، حيث يُعتقد أن زيت الزيتون من أفضل المسكنات الطبيعية للإمساك، ويعمل على تنظيم حركة الأمعاء أيضًا.

3- يدعم صحة القلب والتقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة به.

4- يساعد فى استقرار مستويات السكر فى الدم.

5- يساعد فى الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها وتحسين كثافتها.

6- تغذية الشعر والجلد.

7- يساعد فى تقليل الالتهابات.

8- يعمل كمسكن للآلام.

9- مفيد لصحة الجهاز الهضمى بشكل عام.

- الآثار الجانبية المترتبة على شرب زيت الزيتون مباشرة:

1- زيت الزيتون غنى بالسعرات الحرارية لذلك قد يؤدى إلى زيادة الوزن إذا لم يتم الاعتدال فى استخدامه.

2- لا يعتبر وجبة متكاملة ولا يمكن الاعتماد عليه بمفرده، الجسم بحاجة إلى التنوع بين الأطعمة للحصول على مغذيات صحية مختلفة.

3- قد يُسبب الحساسية خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من براعم الذوق الحساسة، وقد يسبب أيضًا التهابات جلدية شديدة.