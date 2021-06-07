أسعار النفط تسجل 71.33 لبرنت و69.15 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 71.33 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.15دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم شهدت تراجعا طفيفا بعد أن سجلت أعلي مستوياتها خلال سنوات .

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5% والتي تعد الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

وقال تحالف أوبك بلس إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها، وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.