كل ما تريد معرفته عن النمط الغذائى الجنوبى وآثاره على صحة القلب

كتبت أمل علام

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأنظمة الغذائية ذات النمط الجنوبي، والتى تحتوى على الكثير من الدهون والسكريات قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.



النظام الغذائى الجنوبى

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أدى تناول نظام غذائي "جنوبى" إلى زيادة خطر الموت القلبي المفاجئ بنسبة 46%، بسبب السكتة القلبية المفاجئة، بينما أدى تناول نظام غذائي "نباتي" إلى تقليل المخاطر بنسبة 24%، وتعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وتقتل شخصًا واحدًا كل 36 ثانية.

وقالت الصحيفة: "درس باحثون من جامعة ألاباما في برمنجهام (UAB) الآثار طويلة المدى على صحة القلب والأوعية الدموية من نظام غذائي يتكون أساسًا من الدهون المضافة والأطعمة المقلية والمشروبات المحلاة بالسكر".

وأضافت الصحيفة إنه تمت مقارنتها مع الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا متوسطيًا بشكل أساسي غني بالفواكه والخضراوات والأسماك والحبوب الكاملة والبقوليات ومنخفض في اللحوم ومنتجات الألبان على مدى عشر سنوات.

وأظهرت النتائج أن الذين اتبعوا نظاما غذائيا من النمط الجنوبي كانوا أكثر عرضة بنسبة 46% للإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

وبالمقارنة فإن الأمريكيين الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 24% بسبب حالة الطوارئ التي تهدد حياتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتكون النظام الغذائي الجنوبي من أطباق شهيرة مثل الدجاج المقلي والفطائر، وبسكويت اللبن وخبز الذرة والشاي الحلو والبطاطا المهروسة ومجموعة متنوعة من الفطائر.

وقالت الصحيفة إن النظام الغذائي الجنوبي هو مزيج من التأثيرات الاسكتلندية، والأيرلندية، والأفريقية، والأمريكية الأصلية، والكاريبية، حيث تطور الطعام من ثقافة اللقاءات العائلية، وتمرير حصص كبيرة من الأطباق الدافئة والممتعة حول المائدة، لكنه أدى أيضًا إلى ارتفاع حالات الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية، مما أدى إلى الحصول على لقب حزام السكتة الدماغية.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور جيمس شيكاني أستاذ الطب بجامعة ألاباما: "بينما كانت هذه الدراسة قائمة على الملاحظة بطبيعتها، فإن النتائج تشير إلى أن النظام الغذائي قد يكون عامل خطر قابل للتعديل للموت القلبي المفاجئ، وبالتالي، فإن النظام الغذائي هو عامل خطر نتحكم فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يؤدي تحسين النظام الغذائي للفرد من خلال تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​وانخفاض الأطعمة المقلية واللحوم العضوية واللحوم المصنعة، التى يتميز بها النمط الغذائي على النمط الجنوبي، إلى تقليل مخاطر الإصابة بالموت القلبي المفاجئ.

وبالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، قام الفريق بتجنيد حوالى 21 ألف شخص تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر، تم معرفة الأطعمة التى تناولها المشاركون وعدد المرات التى تناولوها فيها، وفحصهم بشكل روتيني كل 6 أشهر لمدة 10 سنوات للحكم على صحة القلب والأوعية الدموية، وقد وجد أن الأنظمة الغذائية ذات النمط الجنوبي هي أكبر عامل مساهم غير صحي.

ويشرح الباحثون أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد الجغرافيا، والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العديد من الذين يتناولون هذه الأنظمة الغذائية.



الاكل الغربى

قال الدكتور ستيفن جوراشيك، عضو لجنة التغذية لنمط الحياة التابعة لجمعية القلب الأمريكية: "تدعم هذه النتائج فكرة أن اتباع نظام غذائي صحي من شأنه أن يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة، ويجب أن يشجعنا جميعًا على اتباع نظام غذائي صحي كجزء من أنماط حياتنا".

ويصف المؤلفون النظام الغذائي على النمط الجنوبي استنادًا إلى جغرافيا الولايات المتحدة المرتبطة بهذا النمط الغذائي، ومع ذلك سيكون من الخطأ افتراض أن هذا هو النظام الغذائي المفضل.