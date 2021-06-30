اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يوليه 2021 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم حج 1442.. صور

الأربعاء، 30 يونيو 2021 10:44 م
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم حج 1442.. صور رفع ثوب الكعبة المشرفة
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1442هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

رفع ثوب الكعبة 2
رفع ثوب الكعبة 

ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ، حيث تولي الرئاسة - ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام؛ وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيماً خاصاً.

رفع ثوب الكعبة استعدادا لموسم الحج
رفع ثوب الكعبة استعدادا لموسم الحج


وأكد الشيخ السديس، أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وذلك امتداداً لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

أحد العاملين
أحد العاملين

 

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

 

جانب من رفع ثوب الكعبة
جانب من رفع ثوب الكعبة

 

رفع ثوب الكعبة المشرفة
رفع ثوب الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

الحج

استعدادات الحج

السعودية

موسم الحج

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السديس: أكثر من 10 آلاف موظف لخدمة ضيوف الرحمن فى موسم الحج الحالى

الأربعاء، 30 يونيو 2021 02:52 م

الانتهاء من صيانة أبواب المسجد الحرام استعداداً لموسم الحج.. صور

الأربعاء، 30 يونيو 2021 12:08 م

اللجنة الوطنية للحج والعمرة تؤكد تنافس 78 شركة لإعداد 1.2 مليون وجبة للحجاج خلال الموسم.. الأطعمة تخضع لاشتراطات صحية عالية.. وتنظيم ملتقى التذوق لاختيار الأفضل.. والجرعة الثانية من لقاح كورونا شرط أداء المناسك

الأربعاء، 30 يونيو 2021 08:00 ص

رئاسة الحرمين تجرى جولة بالمسجد الحرام للوقوف على استعدادات موسم الحج.. صور

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 05:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة