انطلاق أول قمر اصطناعى كويتى من قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية

الكويت أ ش أ

أعلن مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المدارى الكويتية الدكتور بسام الفيلي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أول قمر اصطناعى كويتى "قمر الكويت"، من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية "كيب كانافيرال" فى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح الفيلى - فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - أن قمر الكويت عبارة عن خطوة جديدة فى رحلة الكويت للفضاء، ويستهدف بناء القدرات الكويتية فى تصميم وتجميع الأقمار الاصطناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، قائلًا "قبل 6 أشهر نجحنا فى إطلاق أول تجربة علمية من الكويت للفضاء، واليوم شهدنا إطلاق أول قمر اصطناعى باسم الكويت، ومستمرون فى الخطوات باتجاه بناء القدرات الكويتية فى مجال الفضاء، وتأسيس برنامج فضاء كويتى أسوة بالدول الشقيقة المجاورة".

وتأسست شركة الفضاء المدارى الكويتية فى أغسطس عام 2018 وهى أول شركة فى العالم العربى توفر الوصول إلى الفضاء، من خلال تقنية (كيوب سات) وتقدم الشركة خدمات لتصميم وبناء واختبار وتشغيل هذه التقنية للطلاب والهواة لمساعدتهم على اكتساب المعرفة.