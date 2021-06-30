اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بآخر جلسات يونيو باستثناء "أبو ظبى"

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.07% رابحًا 72.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6835.43 نقطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار درهم عند مستوى 1.152 تريليون درهم، فيما تصدر القطاعات المتراجعة مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 1.55% خاسرًا 100.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6386.79 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.60% خاسرًا 17.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2810.56 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسرًا 12.23 نقطة ليغلق عند مستوى 10984.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.44% رابحًا 101.22 نقطة ليغلق عند مستوى 22937.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 374.7 مليون سهم بقيمة 12 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.06%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والاستثمار والتمويل بنسبة 0.45%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.86%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.08%، 2.07%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والبنوك بنسبة 0.06%.

وقفز 68 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأهلي ريت 1" بنسبة 10%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 9.90%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 7.61%، وتراجع 119 سهمًا على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 5.51%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 3.98%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 3.27%، فيما تصدر سهم "شاكر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 750.5 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.55% خاسرًا 100.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6386.79 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.71% خاسرًا 120.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6936.12 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.05% خاسرًا 56.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5316.87 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.94% خاسرًا 52.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5540.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 401 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.7 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.13%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.93%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، ثم قطاعي الاتصالات والمنافع بنسبة 0.88%، 0.87%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.04%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% خاسرًا 8.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1587.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 345.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 30.68% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.9%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.78%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.51% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.30%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.4% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 4.44%، شركة عقارات السيف بنسبة 2.41%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، وصعد سهما زين البحرين، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.88%، 0.69%، على التوالي.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.60% خاسرًا 17.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2810.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.6 مليون سهم محققة ما قيمته 346.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2646 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.81%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.6%، 0.42%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.37%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.14%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.95%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.9 مليون ورقة بقيمة 135.5 مليون درهم.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسراً 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10730.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 205.6 مليون سهم بقيمة 503 مليون ريال عبر تنفيذ 9818 صفقة، وتراجع 14 سهماً، وارتفع 26 سهماً، واستقرت 7 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.06%.



بورصة أبو ظبى ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.07% رابحًا 72.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6835.43 نقطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار درهم عند مستوى 1.152 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 208 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 4639 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.27%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.32%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.2%، ثم قطاعي التأمين والعقار بنسبة 0.52%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة البحيرة الوطنية للتأمين" بنسبة 14.74%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 6.7%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 5.84%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 6.12%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 2.7%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 359.3 مليون درهم.