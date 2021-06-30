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العراق يعلن تعطيل الدوام الرسمى غدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 30 يونيو 2021 06:51 م
العراق يعلن تعطيل الدوام الرسمى غدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة موجة حر - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمى ليوم غد الخميس في العاصمة بغداد، وخولت المحافظين اتخاذ مايلزم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية، بحسب " شبكة روسيا اليوم"، وذكرت فى بيان صحفى: "تقرر تعطيل الدوام الرسمى فى العاصمة بغداد ليوم غد الخميس، وتخويل المحافظين بتعطيل الدوام فى محافظاتهم".

وأضافت: "كما تقرر تقليص ساعات العمل لغاية الساعة الواحدة ظهرا على مدار الأسبوع المقبل"، ووصلت درجة الحرارة في العراق اليوم الأربعاء إلى 49 درجة مئوية فوق الصفر فى المناطق الوسطى والجنوبية منه، ومن المتوقع أن تصل يوم غد الخميس إلى 50 درجة.

ويتوقع متنبؤون بأن ترتفع درجات الحرارة في العراق فى الشهرين المقبلين إلى الخمسين درجة مئوية أو أقل قليلا، بينما من المتوقع أن تصل في بعض المحافظات الجنوبية إلى 55 درجة مئوية.


العراق

درجات الحرارة

موجة الحر

بغداد

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