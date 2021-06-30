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التعليم تبدأ قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 5 يوليو

الأربعاء، 30 يونيو 2021 09:35 م
التعليم تبدأ قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 5 يوليو طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تلقى طلبات الراغبين فى الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، من يوم 5 يوليو وتستمر لمدة يومين لتنتهى 7 يوليو.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم قبول أى اعتذارات من المنتدبين بالمدارس إلا طبقا للحالات التى حددتها الوزارة، ومن خلال اللجنة المختصة بذلك وأن الاعتذار عن أعمال تقدير الدرجات يتم من خلال مشرف المادة بمقر التقدير ويتم التنبيه على جميع المعتذرين بعدم تمكنيهم من الدخول إلى مقر الاعتذارات بدون ارتداء الكمامة.
 
وحددت الوزارة حالات الاعتذار، منها تقرير طبى حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبى العام مدون به يعفى من أعمال الامتحانات، أو ممنوع من السفر، و العمل جزء من الوقت، وإجازة بدون مرتب "المستند الدال على ذلك"، العمل جزء من الوقت "صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.
 
وشددت الوزارة على قبول من لديها طفل رضيع حتى سنتين ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة "تقرير طبى + شهادة ميلاد"، أو طفل مصاب بمرض مزمن و وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام، و سفر الزوج أو يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد "خطاب معتمد من جهة العمل، و ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة حيث يتم اعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، و الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

التربية والتعليم

اعتذارات الثانوية العامة

حالات الاعتذار بامتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

أخبار مصرية

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