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إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة عبر موقع الوزارة 3 يوليو

الأربعاء، 30 يونيو 2021 08:09 م
إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة عبر موقع الوزارة 3 يوليو طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسى 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، يوم السبت الموافق 3/7/2021، عبر الرابط التالى: http://moe.gov.eg.
 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنها سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير فى أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.
 
وبالنسبة للطلاب المكفوفين، سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمى للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان "نسخة برايل" أوراق إجابة وللطالب الحق فى الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).
 
وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكترونى للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.
 
 

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اخبار الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

تسنيم

مهم

كلام محترم

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