أخبار البورصة اليوم الأربعاء 30-6-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 30-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سماد مصر (ايجيفرت)، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي، العربية للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، الملتقى العربي للاستثثمارات، جنوب الوادي للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أسمنت سيناء، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية-باكين. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سماد مصر (ايجيفرت)، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي، العربية للأسمنت، العبور للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، الألومنيوم العربية، مصر للأسمنت-قنا، الملتقى العربي للاستثثمارات، جنوب الوادي للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أسمنت سيناء، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفتسمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، العامة للصوامع والتخزين، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.303 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 358 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.83%، والعرب على 8.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 432.4 ألف جنيه، 749 ألف جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.3 مليون جنيه، 416.4 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12813 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 2406 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-راود، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 1.5 مليون سهم، 11 ألف سهم، 14.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، 120 ألف سهم، 84480 سهم، مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 2.96 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 120 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-راود، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 1.5 مليون سهم، 11 ألف سهم، 14.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، 120 ألف سهم، 84480 سهم، مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 2.96 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 120 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، 2.1 مليون سهم، 3475 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهمدسية، مستشفى النزهة الدولي 700 ألف سهم، 48836 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، مصر للفنادق 237597 سهم، 15360 سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة 110 ألف سهم خزينة خلال جلسة جلسة تداول اليوم.

وأعلنت شركة رواد السياحة، بيع المساهمين شركتي مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين، عدد 120 ألف سهم لتنخفض حصة الأولى من 20% إلى 17.52%، وتنخفض حصة الثاني من 17.44% إلى 14.97%.

البنك التجارى أعلن البنك التجاري الدولي مصر، فتح باب الاكتتاب لأول إصدار سندات حضراء في السوق المصري، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية في 21 يونيو الجاري، وتبلغ قيمة الطرح الخاص 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، على أن يتم استخدام العائدات في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات، وأكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار. أعلن البنك التجاري الدولي مصر، فتح باب الاكتتاب لأول إصدار سندات حضراء في السوق المصري، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية في 21 يونيو الجاري، وتبلغ قيمة الطرح الخاص 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، على أن يتم استخدام العائدات في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات، وأكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار.