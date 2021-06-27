اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 05:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير فى حكومة بريطانيا لـBBC: وزارة الصحة ستحقق فى كيفية تسريب فيديو هانكوك

الأحد، 27 يونيو 2021 04:33 م
وزير فى حكومة بريطانيا لـBBC: وزارة الصحة ستحقق فى كيفية تسريب فيديو هانكوك مات هانكوك - وزير الصحة البريطانى المستقيل
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن وزارة الصحة البريطانية ستحقق فى كيفية تسريب لقطات من مكتب الوزير المستقيل مات هانكوك، حسبما ذكر وزير أيرلندا الشمالية، براندون لويس.

 

وقالت "بى بى سى" أن الفيديو، الذى يظهر أن هانكوك يخالف قواعد التباعد الاجتماعى بتقبيل مساعدته جينا كولادانجيلو، تم تسريبه إلى صحيفة "ذا صن" البريطانية وأدى فى النهاية إلى استقالته.

 

وفى حديثه إلى بى بى سى، قال لويس: "علينا أن نفهم كيف حدث ذلك وكيف نتعامل معه".

 

وتقول صحيفة "ذا صن" أن الصور تم تسريبها من قبل " المبلغين عن المخالفات فى وايت هول (مقر الحكومة)".

 

وتقول الصحيفة أن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهانكوك وجينا كولادانجيلو، وهما متزوجان ولهما ثلاثة أطفال، تم التقاطهما داخل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فى 6 مايو.

 

لكن هناك تساؤلات حول كيفية التقاط اللقطات من داخل دائرة حكومية.

 

ولدى سؤاله عن التسريب فى برنامج أندرو مار الذى يبث على بى بى سى، قال لويس: "ستحقق وزارة الصحة بشكل صحيح تمامًا لفهم كيفية حدوث ذلك. يجب أن نقلق من حقيقة أن شخصا ما تمكن من تسجيل لقطات فيديو من داخل مبنى حكومى ".

 

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مراجعة عامة للكاميرات الأمنية عبر المبانى الحكومية، قال لويس أنه "متأكد من أن هذا شيء سيبحثه الفريق".

 

وكشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، أن هانكوك ترك زوجته مارثا هانكوك التى تزوجها منذ 15 عامًا من أجل مساعدته جينا.

 

وقالت بيث ريجبى من سكاى نيوز أن علاقة وزير الصحة مع جينا كولادانجيلو "حديثة ولكنها جادة". ويقول مقربون من هانكوك أنه كان على علاقة حب مع كولادانجيلو "مباراة حب"، ويخططان للإقامة فى منزل معا.

 

كما ذكرت صحيفة صنداى تايمز أن هانكوك غادر منزل عائلته، ويعتقد أنه يقيم فى منزله فى سوفولك.


مات هانكوك

وزير الصحة البريطانى

استقالة مات هانكوك

جينا كولادانجيلو

فضيحة مات هانكوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعيين ساجد جاويد وزيرا للصحة البريطانية خلفا لمات هانكوك

الأحد، 27 يونيو 2021 03:00 ص

اندبندنت: استقالة وزير الصحة البريطانى مات هانكوك بسبب الخيانة الزوجية

السبت، 26 يونيو 2021 07:40 م

"الخيانة الزوجية" أحدث أزمات وزير الصحة البريطانى.. هانكوك يعين "جينا" لمزاجه.. الوزير فى مأزق بعد الكشف عن صورة يقبل فيها مساعدته رغم زواجه.. ويعتذر عن "اختراق قواعد التباعد الاجتماعى" ويرفض الاستقالة.. صور

الجمعة، 25 يونيو 2021 06:30 م

مات هانكوك: تراجع الإصابات بمتغيرات جنوب أفريقيا والبرازيل فى بريطانيا

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة