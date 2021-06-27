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وزير النقل: مليون راكب لا يدفعون التذكرة بالسكك الحديد يوميا

الأحد، 27 يونيو 2021 10:20 م
وزير النقل: مليون راكب لا يدفعون التذكرة بالسكك الحديد يوميا
كتب أحمد عرفة

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن محطة مصر أصبحت منظمة بطريقة أفضل من الماضي في الوقت الذي تتم فيه أكبر عملية تطوير فى قطاع السكة الحديد، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروعات السكة الحديد فى الوقت الذى يتم فيه تحصيل مليون تذكرة يوميا فقط.

 

وأضاف وزير النقل، خلال برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تنقل من 2.5 إلى 3 ملايين راكب يوميا، منهم مليون يدفع تذكرة فقط ونصف مليون باشتراكات، ومليون راكب يستخدمون السكة الحديد بدون تذكرة، مشيرا إلى أن منظومة السكك الحديدية تخدم ملايين المصريين، ويجب أن يؤدي كل موظف دوره للحفاظ على سلامة الركاب، مؤكدا أن الإهمال سبب وقوع حادث قطار الإسكندرية.

وأكد المهندس كامل الوزير، أنه تم إلغاء سائق الوردية ويعمل داخل الورش فقط، وأن قائد القطار هو المسئول عن تسليم القطار للورشة، موضحا أن السكك الحديدية كانت تنقل مليون راكب قبل ثورة يناير، ثم انخفض العدد إلى ما يقرب من 600 ألف خلال الفترة من 2011 إلى 2013، بسبب انخفاض عدد الجرارات إلى 400.

 

وقال وزير النقل، إن بعض العناصر غير سعيدة بتطوير هيئة السكك الحديدية، مؤكدا أنه تم فصل قائد قطار سوهاج ومساعده بعد الحادث، حيث إن الفصل من الخدمة عقوبة من يتسبب في وقوع حادث وهذا إجراء قانونى، ومشيرا إلى أن كل من يثبت في التحقيقات أنه متسبب في حادث قطار يتم فصله.

 

 


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وزير النقل

محطه سكك حديد

اليوم السابع بلس

تذاكر السكة الحديد

حجز القطارات

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