اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 10:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصحة البريطاني الجديد: إنهاء جائحة كورونا "أولوية قصوى"

الأحد، 27 يونيو 2021 05:05 م
وزير الصحة البريطاني الجديد: إنهاء جائحة كورونا "أولوية قصوى" ساجد جاويد
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد جاويد، إن أولى مهامه هي الإشراف على العودة إلى الوضع الطبيعي بعد جائحة كورونا، مشيدا بسلفه مات هانكوك.

وأضاف وزير الصحة البريطاني الجديد في تصريح لـ"بي بي سي" اليوم الأحد، "ما زلنا في حالة جائحة، وأريد أن أرى نهاية ذلك في أقرب وقت ممكن، وستكون هذه أولويتي العاجلة لأرى أنه يمكننا العودة إلى طبيعتنا في أسرع وقت ممكن".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن أمس السبت بأن وزير المالية السابق، ساجد جاويد، سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك، الذي استقال في وقت سابق من أمس السبت.

واعترف هانكوك في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر فيديو له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

 

 


ساجد جاويد

المملكة المتحدة

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور العالم هذا الصباح.. ساجد جاويد وزيرا للصحة البريطانية بعد فضيحة "هانكوك" الجنسية.. أمريكا تدرس رفع العقوبات عن خامنئي.. ارتفاع قياسي بإصابات كورونا فى تونس.. إيطاليا تطيح بالنمسا وتبلغ ربع نهائي يورو 2020

الأحد، 27 يونيو 2021 09:00 ص

تعيين ساجد جاويد وزيرا للصحة البريطانية خلفا لمات هانكوك

الأحد، 27 يونيو 2021 03:00 ص

عواصف ما بعد بريكست..جونسون يطيح بأقرب حلفائه ساجد جاويد.. الجارديان: وزير الخزانة رفض طلب "داوننج ستريت" إقالة كافة مستشاريه وقدم استقالته.. والخطوة تمثل انتصارا لمستشار رئيس الوزراء.. وتفرض سيطرته على الوزارة

الخميس، 13 فبراير 2020 06:00 م

ساجد جاويد: المحافظون فى بريطانيا سيتقصون أمر الإسلاموفوبيا داخل الحزب

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 09:10 ص

ساجد جاويد: جونسون سيذهب للاتحاد الأوروبى سعيا لاتفاق وليس لتأجيل "بريكست"

الأحد، 08 سبتمبر 2019 11:29 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة