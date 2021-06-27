لطلاب الثانوية العامة.. التعليم تكشف عن أفضل طريقة للمراجعة قبل الامتحان

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أفضل طريقة للمراجعة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، هى المنصات الرقمية المتاحة منها حصص مصر ومنصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى، وأيضا المراجعات التى يتم توفيرها أسبوعيا على موقع الوزارة، حيث تقدم هذه المنصات أفضل طريقة للمراجعة تواكب شكل الأسئلة الجديدة التى يعتمد عليها التقييم الجديد فى الثانوى العام.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المنصات والمحتوى الموجودة عليها يقدم مادة قيمة للطلاب لأنه يشارك فى إعدادها وتقديمها متخصصين فى المناهج الدراسية لطلاب الثانوية العامة ومن ثم يجب على الطلاب استغلالها، لافتة إلى أن الطلاب تأكدوا من أن المنصات تقدم محتوى مهم بعد خوضهم الامتحان التجريبى لشهر يونيو الحالى، والذى يعد محاكاة طبيعية للامتحان النهائى المقرر أن ينطلق 10 يوليو المقبل.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.







ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

