وزارة العدل تعيد تشكيل ونقل مقرات عمل لجان التوفيق فى المنازعات بالفيوم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بإعادة تشكيل ونقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات.

ونشرت الجريدة قرار بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات الأولى لمحافظة الفيوم من مقرها الحالى "عمارة الأوقاف رقم 3 حى دار الرماد بجوار المحافظة، إلى المقر الجديد بالدور الأول علوى بمبنى ب الرئيسى بديوان عام محافظة الفيوم.

كما نشرت الجريدة قرار بإعادة تشكيل اللجان الأولى والثانية والثالثة لمحافظة الفيوم، على أن تختص اللجنة الأولى بمنازعات ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتختص اللجنة الثانية بمنازعات مديرية التربية والتعليم، ومديرية الطرق والنقل ومديرية الإسكان، وما يتبعها من إدارات، وتختص اللجنة الثالثة بمنازعات مديرية الصحة ومديرية التموين ومديرية القوى العاملة، ومديرية الشباب والرياضة، وما يتبعها من إدارات.