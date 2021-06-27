والدة فتاة تتهم فنى تكييف بصفعها على وجهها فى محضر رسمى بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

حررت والدة الفتاة التى تعرضت لاعتداء بالضرب على يد شاب، خلال سيرها بالشارع، محضرا بقسم شرطة العمرانية، حمل رقم 4846 إدارى، اتهمه فيه بالاعتداء على ابنتها خلال عودتها من الدرس، وأثبتت فى المحضر حيازتها لفيديو رصدته كاميرات المراقبة، للحظة اعتداء المتهم على ابنتها، وصفعها على وجهها.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتبين أنه يعمل فنى تكيفات، مقيم بالعمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وتداول رواد وسائل الاجتماعى مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لشاب يعتدى على فتاة أثناء سيرها بالشارع، بصحبة صديقتها، حيث صفعها على وجهها، بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل عدد من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها.

وذكرت والدة الفتاة فى مقطع فيديو أن ابنتها اتصلت عليها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أن المتهم تحرش بابنتها وعندما عاتبته اعتدى عليها بالضرب، وأضافت أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على ابنتها وتحرشه بها.