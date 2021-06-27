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مدرسة المياه بمسطرد تعلن قبول دفعة جديدة من البنين فقط.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 27 يونيو 2021 04:38 م
مدرسة المياه بمسطرد تعلن قبول دفعة جديدة من البنين فقط.. تعرف على التفاصيل مدرسة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أول مدرسة حكومية متخصصة فى مياه الشرف والصرف الصحى، عن قبول دفعة جديدة لهذا العام 2021/2022، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة "بنين فقط"، وتضمن إعلان المدرسة عدد من الشروط الواجب توافرها فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بها.

وأوضحت المدرسة، أن الشروط الواجب توافرها فى الطلاب المتقدمين، أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام 2020/ 2021، وألا يزيد سن الطالب فى 1 / 10 / 2021 عن 16 عام، كما يجب أن يكون الطلاب مصرى الجنسية، واجتياز الطالب للمقابلة الشحصية، واجتياز الطالب لاختبارات القدرات، وأن التقديم على رابط شركة مياه القاهرة يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 26/7/2021، حتى الخميس الموافق 12/8/2021، كما أنه سيجرى امتحانا تحريريا للطلاب الحاصلون على المجموع الأعلى.وراق

كما أن الأوراق المطلوبة، طلب التحاق بالمدرسة، مصحوبا لصورة ضوئية لشهادة الميلاد للطالب مكتوبا خلفها أرقام التليفونات وعنوان الطالب لسهولة التواصل، بالغضافة لأصل شهادة الميلاد للإطلاع عليها، وصورة ضوئية من الشهادة الإعداد والأصل للإطلاع عليها، وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6.


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