مدرب قفز مظلى وشخص آخر يفقدان حياتهما بعد السقوط من طائرة فى أستراليا

ريهام عبد الله

فى واقعة مأساوية، توفى مدرب قفز بالمظلات وأحد عملائه فى أستراليا، بعد سقوطهما من طائرة قبل أن يؤديا قفزة ترادفية فى أستراليا، وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث الذى وقع فى جولبرن، وهى على بعد حوالى ساعتين بالسيارة جنوب غرب سيدنى، بعد أن بدأت الطائرة تواجه صعوبات.

وقالت السلطات الأمنية فى بيان: "سقط اثنان من المظليين من الطائرة وارتطما بالأرض بالقرب من مدرج المطار، تم العثور عليهما لكنهما لم يستجيبا ولم يكن يمكن إنعاشهما"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ومن جهته وصف سكوت مارشال المتحدث باسم مركز القفز "Adrenaline Skydive Goulburn"، الحادث بإنه كان "يومًا فظيعا".



القفز بالمظلات

وأضاف: "للأسف، فقد أستاذ للقفز الترادفى وراكب حياتهما، قلبى ينفطر على عائلتيهما"، وستقوم الشرطة ومكتب سلامة النقل الأسترالى بالتحقيق فى الحادث.

وتابع سكوت أنه "حادث غريب" وكان الجميع فى حالة صدمة بعد سقوطهما من الطائرة بالقرب من مدرج المطار، لم يبقوا على قيد الحياة.

وكشف سكوت مارشال، أن سجل المدرب الذى فقد حياته، كان حافلا بأكثر من 2500 قفزة بالمظلات، والسلامة لها أهمية قصوى لديه، ولم يكن الحادث نتيجة أى شيء فعله المدرب.

وحول الشاب الآخر، قال سكوت: "الرجل الأصغر، مما سمعته، كان يتطلع حقا إلى تجربة القفز المظلى".