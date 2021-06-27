اليوم السابع
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محافظ دمياط تتابع آخر مستجدات تطوير قرى كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 27 يونيو 2021 07:39 م
محافظ دمياط تتابع آخر مستجدات تطوير قرى كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعا مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وأعضاء اللجنة المعنية بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 219 تابع.

 

وتناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات بمخطط التطوير بالمركز لتغطيته بكافة الخدمات، حيث اطلعت "المحافظ" على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى و الأبنية التعليمية والصحة، والتى يأتى أهمها إنشاء مستشفى مركزى جديدة بكفر سعد و عرض خطة تأهيل وتبطين الترع وإنشاء مجمعات خدمية وحصر المستحقين بمشروع سكن كريم، وما سيتم تنفيذه بكافة القطاعات لتغطية القرى بجميع الاحتياجات.

 

وفى سياق متصل، بحثت الدكتورة منال عوض الموقف الخاص بالأراضي المقرر توفيرها لإقامة مشروعات خدمية موجهة بالإسراع فى اتخاذ إجراءات تخصيصها لتنفيذ المخطط، وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد وكذا حصر المنازل المقرر دهان واجهاتها.

 

وعلى جانب آخر، بحثت محافظ دمياط المشكلات والمعوقات التى قد تعرقل تنفيذ بعض الأعمال، إذ ناقشت سُبل تجاوزها و حلها على النحو المطلوب ، كما أكدت على أهمية تكاتف الجهود والإسراع فى المعدلات التنفيذية لجميع الأعمال التى تم حصرها لتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات، بما يحقق ما تستهدفه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وتغيير الواقع نحو الأفضل لخدمة أهالى تلك المناطق، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.


دمياط

اخبار دمياط

حياه كريمه

كفر سعد

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