محافظ الدقهلية: تنفيذ مشروع "تحيا مصر" بالمنصورة على مساحة 136 ألف متر

الدقهلية - شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، باللواء عبد السميع وهدان، والمهندس أحمد أبو الفضل، والمهندس ماجد محمود، ممثلى وزارة النقل، والشركة المشرفة على تنفيذ مشروع "تحيا مصر" بالمنصورة، الذى يتم تنفيذه فى إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات الذى أطلقه رئيس الجمهورية، وكانت بداية تنفيذه بمحافظة الدقهلية.

وقد تابع محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ المشروع وأكد على ضرورة تذليل كافة المعوقات وتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية ليخرج المشروع إلى النور كأحد المشروعات الفريدة من نوعها بمحافظة الدقهلية.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن إقامة مشروعات سكنية خدمية تخدم المواطنين مع الحفاظ على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية الحالية، والعمل على زيادتها، والمشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع، وسيخدم أهالى محافظة الدقهلية، ويقدم لهم خدمات متميزة ويمثل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الاستثمارى والعائد المجتمعى فى منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم فى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

ويضم المشروع مجموعة من الأراضى المتميزة فى مدينة المنصورة ومدينة طلخا، وستقام على تلك الأراضى مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلا عما تقدمة من عائد مجتمعى وسيتم تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع ويحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة فى منطقة تنفيذه والمناطق المحيطة بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع.

وتم أيضا مراعاة البعد الثقافى فى المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة يقع على ممشى رئيسى فى منطقة الفرنساوى خاصة مع تاريخ المنصورة العريق فى المجال الثقافى، كم تم مراعاة الحفاظ على المساحات الخضراء بالمشروع والاماكن كثيفة الأشجار وخاصة المعمرة، وأنه تم التنسيق مع كافة الوزارات التى لها أراضى ضمن المشروع وفق للإطار العام لاستغلال أراضى الدولة وهى وزارات (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الرى والموارد المائية – محافظة الدقهلية).

وعن أهم المشروعات التى تدخل فى نطاق تحيا مصر المنصور (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية، ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ إداري/ سكنى، ومشروع المنصورة بلازا أعلى أرض الهابى لاند وسكن ونادى السكة الحديد ويتكون من مركز طبى إدارى استثمارى وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل بالإضافة إلى مشروع المنصورة داون تاون على أرض الفرنساوى وهو مشروع سكنى تجارى إدارى يضم قصر الثقافة ومول تجارى وأبراج سكنية وكذلك مشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبرى طلخا).