اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: دعم منظومة النظافة بـ6 سيارات متنقلة بـ15 مليون جنيه

الأحد، 27 يونيو 2021 07:04 م
محافظ الإسكندرية: دعم منظومة النظافة بـ6 سيارات متنقلة بـ15 مليون جنيه السيارات الجديدة
الإسكندرية جاكلين منير

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع؛ فقد تم تدعيم المنظومة بعدد 6 سيارات محطه وسيطة متنقله بتكلفة اجمالية 15 مليون جنيه، سعة السيارة الواحدة أكثر من 15 طن مخلفات، وذلك للقضاء على تجمعات القمامة وزيادة دورات رفع المخلفات والحد من ظاهره النباشين التى باتت تشوه المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

وأكد اللواء محمد الشريف فى بيان صادر اليوم، أنه شدد على رؤساء الاحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة بجميع احياء المحافظة، و ازالة المخلفات اول باول، وشن حملات للتصدى لظاهرة النباشين، مشيرا إلى ان توزيع عربات المحطة الوسيطة المتنقلة فى المناطق الاكثر كثافة من حيث كمية المخلفات .

يذكر ان سيارات المحطة الوسيطة المتنقلة محكمة الغلق لتطبيق الاشتراطات العامة للسلامة والصحة البيئة، ويوجد بكل محطة صندوق مسحط ارضى يتم تفريغ الحمولة به وكبسه داخل المحطة.


الاسكندريه

منظومه القمامه

ملف القمامه

محافظ الاسكندريه

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