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محافظة الجيزة تعلن فتح المجازر مجانا طوال أيام عيد الأضحى

الأحد، 27 يونيو 2021 09:00 ص
محافظة الجيزة تعلن فتح المجازر مجانا طوال أيام عيد الأضحى مجازر أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث.

وفى السياق، قررت المحافظة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، وفى حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

ويأتى قرار الحظر فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيدا عن رقابتها من الجهات المختصة.

وكان اللواء محافظ الجيزة أصدر قرارا يحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.


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