"لقاء الشعراء" صالون ثقافى جديد فى نقابة المهندسين بالإسكندرية.. اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، الصالون الثقافى الجديد بعنوان "لقاء الشعراء" بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية، وذلك اليوم الأحد فى الساعة السادسة مساءً.

وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن الصالون يستضيف الصالون المهندس الشاعر محمود الفحام، الشاعر والشهيد الحى سعيد الصباغ الشاعر محمود رشدى، وسيذاع اللقاء من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الصالون الثقافى من أنجح الفاعليات التى تم تنظيمها مؤخرا والذى يستضيف نجوم الثقافة والفن فى عروس البحر المتوسط.

وأضاف إنه طبقا لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية سيتم إذاعة اللقاء عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.