اليوم السابع
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فوائد استخدام بذور الخردل لريجيم سريع وصحى

الأحد، 27 يونيو 2021 07:00 م
فوائد استخدام بذور الخردل لريجيم سريع وصحى بذور الخردل لانقاص الوزن
كتبت إيناس البنا

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تعتبر بذور الخردل المليئة بالفيتامينات والمعادن، مكونًا شائعًا في المطبخ الهندي والأمريكي، وعند محاولة إنقاص الوزن، يجب عليك تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها، كما يجب عليك إجراء تعديلات صحية في نظامك الغذائي للتخلص من الكيلوجرامات وتقوية جسمك، ووفقا لتقرير موقع " timesofindia"، تعد بذور الخردل أحد المكونات التي يمكنك إضافتها إلى طعامك إذا كنت تهدف إلى إنقاص الوزن، إليك كيف يمكن أن تساعدك بذور الخردل في الحصول على الشكل المناسب لجسمك.

بذور الخردل
بذور الخردل

وفقًا لبعض الأبحاث، يصعب هضم ألياف بذور الخردل، مما يتطلب المزيد من الطاقة وحرق المزيد من السعرات الحرارية في هذه العملية، ستبقيك الألياف أيضًا ممتلئًا لفترة أطول وستمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

بذور الخردل منخفضة السعرات الحرارية، فهي مليئة بمضادات الأكسدة وهي عامل قوي لمكافحة السرطان ومقاومة الزهايمر.

ووفقًا لدراسة أخرى أجراها العلماء في معهد أكسفورد للفنون التطبيقية في إنجلترا، فإن تناول ملعقة كبيرة من بذور الخردل يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 25 % خلال 3-4 ساعات القادمة.

كما تم استخدام بذور الخردل للأغراض الطبية منذ 6000 عام، فقد تم طحن البذور ووضعها مثل المرهم للتخفيف من الألم والاحتقان، كما إن تناول كمية معينة من بذور الخردل يوميًا يحسن أيضًا عملية الهضم، وهو أمر مفيد عند محاولة إنقاص الوزن.

حبوب الخردل
حبوب الخردل

طرق إضافة بذور الخردل إلى طعامك
 

تناول الخردل وحده لن يجعلك تصل إلى أهدافك في إنقاص الوزن، عليك إضافته إلى نظام غذائي صحي لتعظيم فوائده وفقدان الدهون الزائدة من الجسم.

يمكنك إضافة بذور الخردل في الكاري وتتبيلة السلطة والبيض، كما يمكنك أيضًا استخدام كميات صغيرة من زيت الخردل في طهي طعامك.

حبوب الخردل 2
حبوب الخردل 

فوائد بذور الخردل
 

تتوفر بذور الخردل بألوان مختلفة، ولها عدد كبير من الفوائد الصحية وقد تم استخدامها للأغراض الطبية لعقود فيما يلي 7 أسباب تدفعك إلى تضمين بذور الخردل في نظامك الغذائي.

منع السرطان
 

تمتلئ بذور الخردل بمركبات مثل الجلوكوزينات والميروسيناز ، والتي تمنع نمو الخلايا المسببة للسرطان في الجسم.

علاج الصداع
 

تعتبر بذور الخردل فعالة أيضًا عندما تعاني من الصداع والصداع النصفي، لأنها مليئة بالمغنيسيوم الذي يهدئ نظامنا العصبي ويخفف الألم والإجهاد في أي أجزاء مختلفة من الجسم.

جيد لصحة الجهاز الهضمي
 

بذور الخردل ممتازة أيضًا لجهازك الهضمي، فإذا كنت تعاني من مشكلة عسر الهضم فإن بذور الخردل يمكن أن تساعد في التخلص منه، تمتلئ البذور بالألياف، مما يساعد في سهولة حركة الأمعاء ويعزز القوة الهضمية للجسم.

صحة القلب والأوعية الدموية
 

يساعد على إدارة مستوى الكوليسترول في الدم ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم ، وهو أمر ضروري لصحة قلبك.

جيد للبشرة
 

من المهم الحفاظ على رطوبة بشرتك في كل موسم ويمكن أن تساعدك بذور الخردل في ذلك. البذور ترطب بشرتك وتزيل كل الشوائب وتحمي بشرتك من حب الشباب. تمتلئ البذور بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم.


بذور الخردل

بذور الخردل لانقاص الوزن

بذور الخردل وريجيم صحى

فوائد بذور الخردل

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