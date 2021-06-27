غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: لا شكاوى من امتحان مادة القرآن

كتب ـ لؤى على

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، لجنة امتحانات حلمية الزيتون بنين، بمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباطها باللجان، والالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة لعملية الامتحانات، كما قام الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، بالمرور على لجنة معهد فتيات العمرانية بالجيزة.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم بالقسم الأدبى وشعبة العلوم الإسلامية امتحان مادة القرآن الكريم، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية (بعوث) امتحان مادة أصول دين ورقة أولى (تفسير/ حديث) ومادة الثقافة الإسلامية، ولم ترصد غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أى شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، وجاءت الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط.

وذكر التقرير اليومى لغرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، أن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبى وشعبة العلوم الإسلامية يبلغ (74857) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (42806) بنين، و(32051) فتيات، أما الشهادة الإعدادية (بعوث) فيبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (780) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (502) بنين، و(278) فتيات.

وتفقد مديرو العموم ورؤساء الإدارات المركزية على مستوى الجمهورية ولجان المتابعة الميدانية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية- لجان الشهادة الثانوية لمتابعة الامتحانات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.