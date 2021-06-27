على غرار فيلم "حياة أو موت".. بوست يثير الذعر بكفر الشيخ.. والصحة تنفى.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

أصيب عدد من أهالي محافظة كفر الشيخ بحالة من الذعر على غرار فيلم "حياة أو موت"، والنداء الشهير "الدواء فيه سم قاتل" ، جميعنا يعرف هذه الجملة الشهيرة فى فيلم الممثل القدير عماد حمدي فيلم - حياة أو موت - والذي تم إنتاجه عام 1954 والذي يحكي عن تركيبة دواء تتبدل لتحملها ابنة أحمد إبراهيم "عماد حمدي" الكائن بدير النحاس بمصر العتيقة من قبل شخص ما ليصبح سم قاتل، فتقوم العاصمة كلها بمساعدة الشرطة بالبحث عن الرجل لإنقاذه.

وفي محافظة كفر الشيخ تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا على غرار الفيلم السينمائي القديم الذي جاء فيه "من حكمدار العاصمة من حكمدار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك في طلبه.. الدواء فيه سم قاتل"، حيث انتشر خلال الساعات القليلة الماضية منشور يحمل نفس المعنى ولكن بكلمات مختلفة.

وجاء نص المنشور المتداول علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ، "أي حد يعرف أشرف محمد علي أبو حبيبة، أخذ كيس دم غلط لابنته يبلغه ما يخدوش، كيس الدم ملوث وخطر على بنته"، وانتشر المنشور بشكل كبير.

وأصدرت مديرية الصحة بيانا برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بيانا، أوضحت فيه أن المنشور لا أساس له من الصحة، مناشدة أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا، عدم تداول معلومات لا أساس لها من الصحة.

كما أصدرت إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، أوضحت فيه أنه بالفحص فى سجلات المتلقين لأكياس دم لم يستدل على هذا الاسم وتؤكد إدارة بنوك الدم على صحة وسلامة أكياس الدم الواردة إليها وأنه قد مر بجميع مراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة المؤكدة لسلامته.

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