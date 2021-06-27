اليوم السابع
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أكرم القصاص
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علماء فى جنوب أفريقيا: سلالة دلتا المتحورة من كورونا بدأت تسود بالبلاد

الأحد، 27 يونيو 2021 08:00 ص
علماء فى جنوب أفريقيا: سلالة دلتا المتحورة من كورونا بدأت تسود بالبلاد لقاح كورونا
وكالات

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قال علماء في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي إن السلالة المتحورة دلتا المكتشفة في الهند هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد على ما يبدو.

وجنوب أفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية تضررا من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19.

وتواجه البلاد "موجة ثالثة" من العدوى حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة أمس الجمعة.

وقالت مامولوكو كوباي-نجوباني القائمة بأعمال وزير الصحة خلال المؤتمر إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير كانون الثاني.

 

 


جنوب أفريقيا

سلالة دلتا المتحورة

كورونا

لقاح كورونا

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