ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، قولها إنه من المقرر دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس المقبل.. موضحة أن الدول الست هي أفغانستان والهند وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا.

وأفادت المصادر بأنه وفقًا للقواعد الجديدة ، سيُطلب من الرياضيين من الدول الست أيضًا عدم مخالطة أي شخص بخلاف مدربيهم وأعضاء الفريق الذين دخلوا اليابان لمدة سبعة أيام قبل المغادرة وثلاثة أيام بعد الوصول .. ولن يسمح لهم في ظل هذه الظروف إلا بالمشاركة في معسكرهم التدريبى وفى الفعاليات الرياضية.

وتعمل الحكومة اليابانية على زيادة عدد اختبارات ما قبل المغادرة للرياضيين القادمين من البلدان التي تنتشر فيها العدوى بسلالة الدلتا شديد العدوى، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، بالإضافة إلى الاختبار عند دخول اليابان وبعد الدخول.

وحاليًا، تطلب السلطات اليابانية من جميع الرياضيين من الخارج إجراء الاختبارات مرتين في غضون 96 ساعة قبل المغادرة، ثم مرة أخرى عند الوصول، مع إجراء اختبارات يومية بعد ذلك.

على جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يعتزم زيارة مدينة هيروشيما التي تعرضت للقصف النووي، يوم بدء الهدنة الأولمبية التي أقرتها الأمم المتحدة والموافق 16 يوليو المقبل، وفق ما أعلنته مصادر مطلعة اليوم الأحد.