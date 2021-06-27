اليوم السابع
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شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة فى حملات رقابية.. إنفوجراف

الأحد، 27 يونيو 2021 09:00 ص
شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة فى حملات رقابية.. إنفوجراف جهود الداخلية
كتب ــ محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ويبرز إنفوجراف جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة، حيث نجحت في ضبط (1516) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بينها ضبط (2,39 طن "دواجن كاملة – فيلية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن – بالجيزة).

وأثمرت الجهود عن ضبط (1,5طن "مقطعات لحوم ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالقاهرة.

جهود الداخلية
جهود الداخلية

 


تموين

شرطة التموين

جهود شرطة التموين

أغذية

أغذية فاسدة

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