سوريا تدين تصريحات أمريكية – إسرائيلية بخصوص الجولان المحتل

أدان مصدر رسمى بوزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بخصوص الجولان السورى المحتل، مؤكدا أن السياسة الأمريكية تجاه الأمة العربية وقضاياها تأتى من المنظور الإسرائيلى وبما يخدم سياسة العدوان والتوسع والهيمنة على المنطقة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية.
سوريا تدين تصريحات أمريكية – إسرائيلية بخصوص الجولان المحتلالأحد، 27 يونيو 2021 02:33 م
وزير الخارجية السورى فيصل المقداد
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