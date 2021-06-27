وقال سفير الصين - في كلمته التي ألقاها خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها سفارة الصين بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصيني - إن مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية وتعد العلاقات المصرية - الصينية نموذجا للعلاقات الصينية - العربية والصينية الأفريقية.. مؤكدا أن الرئيس شي جين بينج أكد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي أن مصر تحظي بمكانة بارزة في الدبلوماسية الصينية وأن مصر تلعب دورا هاما في الحفاظ علي الأمن الإقليمي والتنمية السلمية.

وأوضح أن البلدين تعتبران حضارتين عريقتين وأصدقاء في السراء والضراء ويقدمان الدعم لبعضهما البعض.. حيث قدمت بكين دفعات من المساعدات الطبية لمصر في إطار الجهود لمكافحة جائحة كوفيد -19 وكذلك دفعات أخرى من اللقاح الصيني.. مشيرا إلي أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 14.5 مليار دولار عام 2020.

وتابع أن الصين تشارك الأحزاب المصرية في الاحتفال بمئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصيني الذي قاد الصين نحو الاستقرار والرخاء الاقتصادي وسجل التاريخ في العصر الحديث بعد 100 عام كفاح الشعب الصيني الذي حقق إنجازات اقتصادية في عشرات السنوات الماضية، وحولت البلاد إلى بلد صناعي متقدم وأصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.