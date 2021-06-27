اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 يونيو 2021 10:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بحضور مهندسين وعمال مصريين..

"ستاد فلسطين" بغزة يحتضن فرحة جماهير الأهلى بالفوز على الترجى.. فيديو

الأحد، 27 يونيو 2021 07:14 م
"ستاد فلسطين" بغزة يحتضن فرحة جماهير الأهلى بالفوز على الترجى.. فيديو فرحة جماهير الأهلى فى غزة بفوزه على الترجى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتضن استاد فلسطين الدولى فرحة جماهير النادى الأهلى المصرى فى غزة، التى احتفلت مساء أمس السبت بصعود الأهلى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا عقب فوزه على الترجى التونسى فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف نظيفة، وكانت مباراة الذهاب انتهت أيضًا لمصلحة الأهلى بهدف وحيد.

 

وحظيت التظاهرة الرياضية بتغطية إعلامية من وسائل الإعلام المصرية، التى تابعت حجم التأييد والمحبة التى يكنها الجمهور الفلسطينى للكرة المصرية والمتابعة الدائمة لكل ما يتعلق بالرياضة المصرية ونجومها.

 

ونظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومؤسسة أمواج الإعلامية التظاهرة الرياضية بحضور رابطة محبى ومشجعى النادى الأهلى فى غزة، وجرى عرض المباراة على شاشة كبيرة وسط حضور جماهيرى، وحضور المهندسين والعمال المصريين الذينيعملون فى مشاريع إزالة الركام بعد العدوان الإسرائيلى على غزة.

 

وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الجمهور الفلسطينى يرتبط تاريخيا بالرياضة المصرية، ويتابع كل ما يتعلق بأخبار الكرة المصرية ونجومها.

 

وأضاف أن هذا الحب والتأييد للكرة المصرية يمثل حالة متجددة من العلاقة الأخوية التى تربط الشعبين وتعزز حجم الدور الذى تمثله مصر لدعم الشعب الفلسطينى ومساندته فى كافة الظروف.


مصر

اخبار مصر

الاهلى

الترجى

اخبار الاهلى

فوز الاهلى على الترجى

جماهير الاهلى في غزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة