زراعة الشرقية: المحافظة تحتل المركز الأول على الجمهورية فى توريد القمح

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن هذا العام شهد طفرة فى زراعة القمح بالمحافظة، وذلك لكون القمح محصول مجزى وزراعته سهلة بالنسبة للفلاح، وأردف : أن التوريد يتم بالتنسيق مع مديرية التموين، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، متابعة يومية لسير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وعن سعر أردب القمح هذا العام، أكد : أنه تم زيادة سعره 25 جنيه عن العام الماضى بحيث يصل سعر الأردب هذا العام 725 جنيه درجة نقاوة 23.5، متابعا أن الإنتاج هذا العام مبشر بالخير، وذلك يرجع لجزئين الأول بناء على دعم الوزارة والارشاد الزراعى والجزء الثاني يتوقف على العوامل الجوية تلعب دور كبير والحمد لله هذا العام العوامل الجوية كانت فى صالح المزارع لعدم وجود سيول رياح شديدة، مما أدى إلى وجود حبة قمح ممتلئة ومبشرة بالخير

وفى سياق متصل ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال بيان صحفى، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول.