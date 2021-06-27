رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة خلال أسبوع بالفيوم

نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10 آلاف و589 طن قمامة، وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1941 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وقال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، اإنه تم تنظيم 170 حملة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بمناطق التجمعات بنطاق أحياء وشوارع المدينة ومنطقة قحافة والطريق الدائري والطرق العامة ومداخل القري التابعة لمركز الفيوم، كما تم إزالة 210 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 70 عائق و80 إزالة فورية و60 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بقري المركز، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، فضلاً عن تحرير 75 محضر إشغالات.
وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب عدد 400 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء المدينة، والطرق العمومية بقري تلات وزاوية الكرادسة ومنشاة عبدالله وطريق دسيا / الفيوم، منها صيانة 270 كشاف إنارة وتركيب 130 كشاف ليد بالأعمدة، وكذا زراعة الجزيرة الوسطي المجاورة لميدان الشيخ حسن، وزراعة الأحواض بكورنيش باغوص خلف الملجاً، فضلاً عن صيانة وتطوير ميادين الدكتور عبدالرحيم شحاتة، والفنية، والشيخ حسن.
وكشف خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 37 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 3380 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 58 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 370 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.
فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2129 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 236 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 321 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.
ولفت ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم تنظيم 30 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 1880 طن قمامة وأتربة بشوارع المدينة وقرى المركز، كما تم إزالة 310 حالة إشغالات متنوعة بمدينة طامية وقري الروضة وفانوس ودار السلام، فضلاً عن صيانة 850 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بمدينة طامية والوحدات القروية وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز.
جانب من أعمال الإنارة
حملة الإنارة بالفيوم
رفع القمامة بالفيوم
رفع القمامة
رفع تراكمات القمامة بالفيوم
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