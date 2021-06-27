حملات نظافة ومقاومة الحشرات الطائرة وإزالة التعديات بقرى الحامول وبلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينتا بلطيم والحامول، وقرى المركزين بمحافظة كفر الشيخ، أعمال النظافة ورفع القمامة من المنبع والمتولد اليومى، إضافة لأعمال الرش والتعقيم ومكافحة الحشرات الطائرة، وإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية، ورش وتعقيم لجان الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة، وإزالة تجمعات القمامة ورفع المخلفات الصلبة، بالمناطق المستهدفة من المتولد اليومى، بشارع جمال عبدالناصر، وبورسعيد، والتحرير، والدائرى، والرافد، ومنطقة الحرفيين، والمساكن الشرقية والغربية، والسوق القطاعى، فضلاً عن منطقة البوسطة، والمستشفى، وميدان زكية والهضبة، وكافة القرى، مشدداً على أهمية استمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف السنوسي، كما تابع أعمال رش المناطق المستهدفة والشوارع المفتوحة والحاويات بجهاز الضباب الحرارى المحمول على السيارة، وذلك ضمن خطة المركز لمكافحة الحشرات الطائرة فى كافة المناطق والشوارع المفتوحة وصناديق القمامة للقضاء على الحشرات الضارة والطائرة بمدينة بلطيم.

وأشرف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال النظافة والإنارة العامة بقرى المركز مشددا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس الشوارع ورشها بالمياه لتجنب التربة وحرارة الجو ورفع الناتج اليومى من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية، كما تابع أعمال النظافة بقرية الزعفران، ومسح وتمهيد الطرق بالجليدر لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، كما تابعت سير العمل بمنظومة النظافة ورفع المتولد اليومى من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية بقرية الكفر الشرقي.

كما تابع يونس، أعمال هندسة كهرباء قرى الحامول بإطلاق التيار على مغذى المحلاوية و8 العنابر الجديد من محطة محولات الحفير، لتحسين الخدمة الكهربية بقرى " 8 المعمورة والمحلاويه والشراقوه والطرفاية".



استمرار اعمال النظافة بقرى قلين



استمرار برفع المخلفات



اعمال النظافة بشوراع بلطيم



اعمال النظافة



رش وتعقيم اللجان



رش ومقاومة الحشرات الطارئة



رفع المخلفات بالحامول