حبس عاطلين لسرقتهما السيارات عن طريق المفتاح المصطنع بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب حوادث سرقات السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود عدد من البلاغات يفيد بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

تم تشكيل فريق من ضباط قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تبين قيام عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقات السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذان من دائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 4 وقائع أخرى بدوائر أقسام شرطة "سيدى جابر ومحرم بك وباب شرقى"، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.