اليوم السابع
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توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك لايت للمتعافين من كورونا أواخر يونيو

الأحد، 27 يونيو 2021 07:53 م
توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك لايت للمتعافين من كورونا أواخر يونيو لقاح سبوتنيك لايت
كتبت أمل علام

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كشفت وكالة تاس الروسية، عن أنه وفقًا لوزير الصحة ميخائيل موراشكو، فإنه بحلول أواخر يونيو، ستتوفر حوالي 2.5 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك لايت في روسيا.

قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو للصحفيين، إن الدُفعات الأولى من لقاح سبوتنيك لايت لفيروس كورونا دخلت التداول المدني في روسيا، مضيفًا أنه بحلول أواخر يونيو، ستتوفر حوالي 2.5 مليون جرعة في روسيا، مشددا على أنه سيتم استخدام سبوتنيك لايت لإعادة التطعيم، وتطعيم المرضى المتعافين.

وأضاف، أن اللقاح مكون من جرعة واحدة، وسوف يستخدم بشكل أساسي لتطعيم المرضى المتعافين والأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقًا، لكننا نعتقد أنه سيتم استخدامه لفئات معينة من المواطنين أيضًا، مشيرًا إلى إنه تم الموافقة على استخدامه فقط للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.

وأضاف وكالة تاس الروسية، إن سبوتنيك لايت Sputnik Light هو عبارة عن جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك Sputnik V ، والذي تم تسجيله في أغسطس 2020،  ويستند هذا اللاقح على الفيروس الغدي البشري، الذي ينقل المعلومات الوراثية لفيروس كورونا الجديد، موضحا إنه تم تسجيل لقاح سبوتنيك  لايت Sputnik Light في روسيا في 6 مايو 2021.

جدير بالذكر، إن لقاح سبوتنيك v هو أول لقاح لفيروس كورونا يتم تسجيله في العالم، وقد تم استخدامه في عدد كبير من دول العالم للحماية من فيروس كورونا.


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