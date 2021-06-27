توريد 372 ألف طن قمح وتحرير 70 مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية التموين، فى تنظيم عملية توريد محصول القمح، لموسم حصاد عام 2020 – 2021، حيث تم توريد 372842 طن و718 كيلو جرام من الأقماح بالشون الحكومية والصوامع، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو الجاري.
أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه بجانب أعمال التوريد، تم ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة، خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 54 مخالفة للمخابز البلدية، و16 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية.
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