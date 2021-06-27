اليوم السابع
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الأحد، 27 يونيو 2021 05:52 م
أكرم القصاص
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توريد 372 ألف طن قمح وتحرير 70 مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

الأحد، 27 يونيو 2021 04:06 م
توريد 372 ألف طن قمح وتحرير 70 مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا صوامع قمح - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية التموين، فى تنظيم عملية توريد محصول القمح، لموسم حصاد عام 2020 – 2021، حيث تم توريد 372842 طن و718 كيلو جرام من الأقماح بالشون الحكومية والصوامع، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو الجاري.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه بجانب أعمال التوريد، تم ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة، خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 54 مخالفة للمخابز البلدية، و16 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية.

 

 

 


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