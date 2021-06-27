"تموين وتضامن الإسكندرية" تنظمان ورشة عمل لكسب التأييد ودعم الأسر الكافلة

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ،ومديرية التموين ورشة عمل ،حول كسب التأييد و دعم الأسر الكافلة ،و ذلك فى إطار التعاون المشترك و التواصل المستمر مع الأطراف المعنية و التى تنتهجها مديرية التموين و التجارة الداخلية و من خلال دورها المجتمعى و تلبية لدعوة مديرية التضامن الاجتماعى قام المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى والمتحدث الاعلامى للمديرية نائبا عن محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بحضور الاجتماع الدورى لكسب التأييد و دعم الأسر الكافلة الذى أقيم بفندق سيسل تحت رعاية هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمشروع تعزيز نظام حماية الطفل ببرنامج الرعاية البديلة.

و أشارت مديرية التموين فى بيان لها أنه شارك فى اللقاء مديريات التضامن الاجتماعى و التموين و الصحة و الشباب و الرياضة و التربية و التعليم و التعليم العالى و مديرية القوى العاملة و الداخلية و محكمة الأسرة و مشيخة الأزهر و المجلس الإقليمى للصحة النفسية ،حيث تم استعراض مجهودات كل جهة حكومية للمساعدة فى حل مشاكل الأسر البديلة.

و أستعرض المهندس محمود القلش دور مديرية التموين والتجارة الداخلية فى المساهمة الفعالة فى حل قضايا الأسر البديلة فى رحلتهم فى كفالة طفل يتيم حيث أبدى سعادته باهتمام الجهات الحكومية بالقضايا القطاعية المتداخلة و قضايا الدعوة لكسب التأييد لحل المشاكل التى تواجه مثل هذه القضايا من خلال مساعدة الجهات الحكومية المختصة كلا فى مجاله.

و قد تم المشاركة فى ورشة عمل لطرح حلول للتحديات التى تواجه الأسر البديلة فى استخراج بطاقات تموين لهذه الفئة و مدى تعاون مديرية تموين الإسكندرية فى المساعدة فى هذه الإجراءات.