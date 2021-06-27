اليوم السابع
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تعرف على أبرز أنشطة مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية بالزمالك

الأحد، 27 يونيو 2021 02:00 ص
تعرف على أبرز أنشطة مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية بالزمالك مركز جسور
كتب ــ محمد الأحمدى

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جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها فى دعم مصر من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب، حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع. 

الدعم النفسى
الدعم النفسى

وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

جانب من ورشة الدعم النفسى
جانب من ورشة الدعم النفسى

ويشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور و الأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.

 

وأستضاف المركز مؤخراً، ورشة الدعم النفسى للسيدات اللاجئات والمصريات بالشراكة مع جمعية الفن للتنمية بهدف تقديم الدعم النفسى والدمج النفسى بين السيدات من سن 25 إلى 40 سنة وذلك بمقر مركز جسور الثقافى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 

وأوضحت الكنيسة الأسقفية، أن البرنامج هو عبارة عن توعیة نفسیة یعمل على تنمیة الشخصية وتطویر الذكاء الوجداني ومھارات الحیاة لدیھم لتمكینھم ووقایتھم من كل أنواع الإساءات والاضطرابات النفسیة والسلوكیات الضارة وذلك من خلال عقد 6 لقاءات على مدار ثلاثة أسابيع.

ورشة الدعم النفسى
ورشة الدعم النفسى

الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور

كاتدرائيه الزمالك

جمعيه الفن

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