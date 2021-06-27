بولتيكو: عودة الكمامة والتباعد غير مرجح فى أمريكا رغم انتشار متغير دلتا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن كبار مسئولي الصحية بإدارة بايدن، الذين يحاولون إبطاء انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا، قد تخلوا بشكل كبير عن إمكانية إعادة أوامر ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، مفضلين حملة واسعة للتثقيف عن اللقاح.

وقد ناقشت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية ووزارة الصحة والخدمات البشرية وفريق عمل كوفيد 19 بالبيت الأبيض ما إذا كانوا سيضغطون على رؤساء البلديات وحكام الولايات فى الغرب الأوسط والجنوب، حيث ينتشر متغير كورونا "دلتا" بشكل واسع، لإعادة أوامر ارتداء الكمامة، بحسب ما قال ثلاثة مسئولون رفيعو المستوى بإدارة بايدن.. إلا أن الإدارة خلصت فى نهاية الأمر بأن الكثير من الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم كانوا أيضا ممن يرفضون ارتداء الكمامة.

وبدلا من ذلك، ستحاول الحكومة الفيدرالية إقناع الأمريكيين الرافضين للتطعيم، بالعمل مع مسئولي الولايات والأعضاء محل الثقة فى المجمتعات، ووالحدي عن فوائد اللقاح، وفقا للمصادر.

ولا يثق فريق الرئيس فى أن الحملة الجديدة ستغير التفكير، لكنه يتراجع عن الرسالة القديمة نسبيا لأن كبار مسئولى الإدارة لا يعلمون إذا كانت التكتيكات الأخرى ستنجح.

وتلقى 46% من الشعب الأمريكى لقاح كورونا، وتراجع عدد الجرعات التي تم حقنها إلى حوالى 300 ألف فقط يوميا منذ السابع من يونيو، فوقا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية.

وقالت بولتيكو إن معدلات التطعيم المتراجعة تسلط الضوء على مدى معاناة البيت الأبيض لإيجاد سبل جديدة أفضل لإقناع الأمريكيين بالحصول على التطعيم، فى الوقت الذى يعانى فيه باقى العالم لتأمين الجرعات. ويثير ذلك أسئلة أيضا حول كيفية ستدير الحكومة الفيدرالية زيادة حالات كورونا المرتبطة بمتغير دلتا فى الأشهر القادمة، مع عودة الشركات والمدارس للعمليات العادية.