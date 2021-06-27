اليوم السابع
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الأحد، 27 يونيو 2021 05:04 م
أكرم القصاص
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بوتين يأمر بتنظيم عمليات تطعيم الأجانب فى روسيا بحلول 15 يوليو

الأحد، 27 يونيو 2021 04:44 م
بوتين يأمر بتنظيم عمليات تطعيم الأجانب فى روسيا بحلول 15 يوليو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا، للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل، بحلول 15 يوليو المقبل.

وذكر الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض.

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات الروسية لاتخاذ عدد من الإجراءت التقييدية للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه، أهمها فرض إجبارية التطعيم لعدد من الفئات والقطاعات.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

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