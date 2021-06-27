اليوم السابع
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الأحد، 27 يونيو 2021 10:55 م
أكرم القصاص
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انكشاف مئات الجثث على ضفاف نهر الجانج نتيجة للفيضانات الموسمية

الأحد، 27 يونيو 2021 05:30 م
انكشاف مئات الجثث على ضفاف نهر الجانج نتيجة للفيضانات الموسمية فيضانات الهند - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت السلطات الهندية أن الفيضانات الموسمية في نهر الجانج أدت إلى تعرية القبور الضحلة وانكشاف مئات من الجثث التي تم دفنها على ضفاف النهر خلال موجة كوفيد-19 الأخيرة في الهند. 

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن نيراج كومار سينغ، المسؤول في مدينة الله أباد الشمالية، قوله إنه تم حرق ما يقرب من 150 جثة في الأسابيع الثلاثة الماضية.. وقال: "نحن لا نستخرج أي جثث ولكن يتم حرق الجثث التي تطفو بسبب ارتفاع منسوب المياه". 

وأضاف: "المنطقة مُمتدة على أكثر من كيلومتر ونعتقد أن هناك ما يتراوح بين 500 إلى 600 جثة مدفونة".


الهند

فيضانات الهند

نهر الجانج

مدينة الله أباد الشمالية

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