انكشاف مئات الجثث على ضفاف نهر الجانج نتيجة للفيضانات الموسمية

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أكدت السلطات الهندية أن الفيضانات الموسمية في نهر الجانج أدت إلى تعرية القبور الضحلة وانكشاف مئات من الجثث التي تم دفنها على ضفاف النهر خلال موجة كوفيد-19 الأخيرة في الهند.

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن نيراج كومار سينغ، المسؤول في مدينة الله أباد الشمالية، قوله إنه تم حرق ما يقرب من 150 جثة في الأسابيع الثلاثة الماضية.. وقال: "نحن لا نستخرج أي جثث ولكن يتم حرق الجثث التي تطفو بسبب ارتفاع منسوب المياه".

وأضاف: "المنطقة مُمتدة على أكثر من كيلومتر ونعتقد أن هناك ما يتراوح بين 500 إلى 600 جثة مدفونة".